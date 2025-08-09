قبل اللقاء المرتقب بين ترامب وبوتبن.. زيلينسكي: أي قرار بدون أوكرانيا هو ضد السلام

حذّر الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، السبت، من أن القرارات المتّخذة من دون بلاده لن تجلب السلام، رافضا فكرة التخلّي لروسيا عن أراضٍ، فيما يستعدّ الرئيسان الروسي والأميركي لعقد قمّة الأسبوع المقبل.

وكتب زيلينسكي على شبكات التواصل الاجتماعي “الأوكرانيون لن يتخلّوا عن أرضهم للمحتلّ”، مشيرا إلى أن “أيّ قرار ضدّنا، أيّ قرار من دون أوكرانيا هو أيضا قرار ضدّ السلام. ولن يحقّق شيئا”.

وكان ترامب، أعلن أنه سيلتقي بوتين في 15 أغسطس (آب) في ألاسكا، حيث يأمل الرئيس الجمهوري المساعدة في إنهاء الحرب في أوكرانيا.

وكتب ترامب على منصته “تروث سوشيال” أن “الاجتماع المرتقب بيني، بصفتي رئيسا للولايات المتحدة الأميركية، وبين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيعقد يوم الجمعة المقبل في 15 أغسطس 2025 في ولاية ألاسكا”.

ولم يلتقِ ترامب مع بوتين شخصيا منذ عودته إلى البيت الأبيض في يناير (كانون الثاني).

ومن جانبه، أكد الكرملين السبت عقد قمة بين بوتين وترامب، واصفا اختيار ألاسكا بأنه “منطقي تماما”.

وقال يوري أوشاكوف، مساعد بوتين، إن “روسيا والولايات المتحدة جارتان قريبتان وتحدان بعضهما البعض”، مضيفا “يبدو أنه من المنطقي تماما أن يسافر وفدنا جوا عبر مضيق بيرينغ، وأن تُعقد القمة الهامة والمنتظرة بفارغ الصبر بين زعيمي البلدين في ألاسكا”.

كما وجه الكرملين دعوة للرئيس الأميركي لزيارة روسيا بعد القمة المرتقبة مع بوتين.

وصرح أوشاكوف بأنه “من الطبيعي أن نأمل أن يعقد الاجتماع التالي بين الرئيسين على الأراضي الروسية. وقد وُجهت بالفعل دعوة مماثلة إلى الرئيس الأميركي”.

وفي وقت سابق، يوم الجمعة، ذكر ترامب أنه سيلتقي بوتين “قريبا جدا”، كاشفا عن مخطط لتبادل الأراضي بين روسيا وأوكرانيا في مسعى لإنهاء الحرب.

وقال ترامب خلال قمة ثلاثية مع رئيس وزراء أرمينيا نيكول باشينيان ورئيس أذربيجان إلهام علييف: “سألتقي الرئيس بوتين قريبا جدا. كان من الممكن أن يحدث اللقاء في وقت أقرب، لكن يبدو أن هناك ترتيبات أمنية يتعين أن تجرى”، نقلا عن “فرانس برس”، وذلك قبل أن يعود ويعلن على موعد ومكان الاجتماع مع بوتين.

وصرح الرئيس الأميركي بأن “الوضع في أوكرانيا قد يجد طريقه إلى الحل قريبا جدا”.

وأوضح ترامب أن اتفاقا لإنهاء النزاع بين روسيا وأوكرانيا سيتضمن تبادل أراض، من دون إعطاء أية تفاصيل. وعلق: “سيكون هناك بعض من تبادل الأراضي لصالح الطرفين”.

ومن جانبها، أعلنت بولندا، الجمعة، أن ثمة إشارات بأن “تجميد الحرب الروسية الأوكرانية وشيك”.

وفي وقت سابق، الجمعة، نقلت وكالة “بلومبرغ” عن مصادر مطلعة قولها إن روسيا وأميركا تخططان لاتفاق لوقف النار في أوكرانيا قبيل قمة بين الرئيسين بوتين وترامب الأسبوع المقبل.

وأوضحت “بلومبرغ “أن مسؤولين أميركيين وروسيين يعملون على التوصل لاتفاق بشأن الأراضي الأوكرانية، ما من شأنه ضمان بقاء روسيا في الأراضي التي تسيطر عليها، بحسب شروط بوتين.

وأكدت المصادر أن روسيا ستوقف هجومها في منطقتي خيرسون وزابوريجيا بأوكرانيا في إطار الاتفاق.

وأضافت المصادر أن أميركا تسعى للحصول على موافقة أوكرانيا وأوروبا بشأن الاتفاق مع روسيا.

وكانت قناة “فوكس نيوز” الأميركية، ذكرت نقلاً عن مصادرها، أن اجتماع بوتين وترامب قد يعقد في 11 أغسطس (آب) الحالي. ووفقاً للقناة، فإن العاصمة الإيطالية روما تعتبر مكاناً مقترحاً للقاء.