قبل انتهاء سريان اتفاق الحبوب.. سفينة أخيرة تُغادر ميناء أوكرانيا

غادرت سفينة أخيرة ميناء أوديسا الأوكراني في وقت مبكر من صباح اليوم الأحد، بموجب اتفاق يسمح بتصدير آمن للحبوب الأوكرانية من البحر الأسود توسطت فيه الأمم المتحدة، وذلك قبل حلول موعد نهائي ينقضي به سريان الاتفاق، وفق ما ذكر شاهد من رويترز وموقع (مارين-ترافيك.كوم).

هذا ولم توافق روسيا على تسجيل أي سفن جديدة منذ 27 يونيو/ حزيران، وسينتهي أجل الاتفاق غدًا الإثنين إلا إذا وافقت موسكو على تمديده.

وقال متحدث باسم الأمم المتحدة يوم الجمعة، إنّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، ينتظر ردًا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على مقترح لتمديد الاتفاق.

وذكر الكرملين أنّ بوتين قال لرئيس جنوب أفريقيا سيريل رامابوسا في اتصال هاتفي أمس السبت إن الالتزامات بتذليل عقبات تواجه صادرات الأغذية والأسمدة الروسية لم يتم الوفاء بها بعد.

وهددت روسيا مرارًا بالانسحاب من الاتفاق الذي أبرم في يوليو/ تموز 2022 بوساطة الأمم المتحدة وتركيا إثر غزو روسيا لأوكرانيا. وتم تمديد الاتفاق في المرة السابقة لمدة شهرين في 17 مايو/ أيار.

ولم يعلق مسؤولون أوكرانيون بعد على ما إذا كانت السفينة تي.كيو سامسون التي ترفع علم تركيا قد غادرت أوديسا.

وأوكرانيا وروسيا من بين أكبر الدول المصدرة للحبوب في العالم.