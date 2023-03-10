قبل شهر من موعدها.. أردوغان يحدد 14 مايو تاريخاً لانتخابات الرئاسة والبرلمان

حدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان رسميا (الجمعة 10-3-2023) موعد الانتخابات البرلمانية والرئاسية في 14 مايو أيار، قبل شهر من الموعد المحدد سلفا وبعد ثلاثة أشهر فقط من زلازل شردت الملايين في جنوب البلاد.

وقال أردوغان في كلمة بثها التلفزيون عقب التوقيع على قرار إجراء الانتخابات “شعبنا سيذهب إلى صناديق الاقتراع لانتخاب رئيسه ونوابه في 14 مايو”.

وجاء الإعلان بعد ما يزيد قليلا عن شهر على الكارثة التي أودت بحياة ما يقرب من 50 ألفا في تركيا.

وقال أردوغان إن سبب تبكير موعد الانتخابات هو أن موعدها المقرر في 18 يونيو حزيران يتزامن مع اختبارات طلبة الجامعات وعطلة الصيف والسفر للحج.

والانتخابات هي أكبر اختبار سيواجهه أردوغان في حكمه المستمر منذ 20 عاما، فالانتخابات لن تحدد من سيكون زعيما لتركيا فحسب، بل ستحدد كيفية حكمها واتجاه اقتصادها والدور الذي ربما تضطلع به في تخفيف حدة الصراعات في أوكرانيا والشرق الأوسط.

ويوم الاثنين، أعلن تحالف المعارضة الرئيسي في تركيا المؤلف من ستة أحزاب أن كمال قليجدار أوغلو زعيم حزب الشعب الجمهوري هو مرشحه لمنافسة أردوغان على الرئاسة.

وقال أردوغان إن حملته ستركز على التعافي بعد كارثة الزلازل ولن تستخدم أي موسيقى احتراما لذوي القتلى والمصابين. وأضاف أن كل المرشحين للبرلمان من حزب العدالة والتنمية الذي يتزعمه سيتعين عليهم تقديم تبرعات “سخية” لصندوق التعافي من الزلزال لدى إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد).

وذكر مرسوم نشر في الجريدة الرسمية أن الناجين من الزلازل سيحتفظون بحقهم في التصويت إذا انتقلوا من مناطقهم الأصلية، بما يعني أنهم سيتمكنون من التصويت في المدن التي يقيمون فيها حاليا.

وقال أردوغان إن أكثر من 47 ألفا قتلوا في تركيا بسبب الكارثة، مما يصل بإجمالي القتلى في تركيا وسوريا لأكثر من 53 ألفا.

ووفقا للبيانات الرسمية فقد تهدم أكثر من 600 ألف منزل أو تعرضت لأضرار جسيمة في أنحاء المنطقة.

وتشير الاستطلاعات إلى أن السباقات ستكون متقاربة في الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مع تقدم تحالف المعارضة بفارق طفيف عن الائتلاف الحاكم.

وتعهد التحالف بإلغاء كثير من سياسات أردوغان في الاقتصاد والحقوق المدنية والشؤون الخارجية فيما يرى كثيرون أنها ستكون أهم انتخابات في تاريخ الجمهورية التركية الممتد لقرن من الزمان.