السبت 15 محرم 1444 ﻫ - 13 أغسطس 2022 |
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"قبل فوات الأوان".. موسكو تطالب واشنطن بالضغط على زيلينسكي

منذ 7 دقائق
المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

المفاوضات بين روسيا وأوكرانيا

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يبدو أن بوادر العودة الى طاولة المفاوضات بين الجانبين الروسي والأوكراني معدومة، وسط تصاعد القتال على مختلف الجبهات في الميدان الأوكراني.

في هذا الشأن، اعتبر “ألكسندر دارشيف”، مدير إدارة أميركا الشمالية في الخارجية الروسية، “أنه ومن أجل تجنب الهزيمة يجب على واشنطن إجبار زيلينسكي على العودة للمفاوضات مع روسيا”، منوهًا بأنه أفضل حل لواشنطن.

وأضاف دارشيف: “إن أفضل حل لواشنطن لتجنب هزيمة مذلة، كما حدث مؤخرا في أفغانستان، هو إجبار الرئيس الأوكراني “فلاديمير زيلينسكي” على وقف المقاومة العبثية والعودة إلى طاولة المفاوضات قبل فوات الأوان”.

وأشار دارشيف إلى أن واشنطن تفضّل عدم الاستماع إلى مطالب موسكو.

وتابع قائلا: “تجدر الإشارة إلى تحذير الوزير “سيرغي لافروف”، في محادثة هاتفية مع وزير الخارجية الأميركي “أنتوني بلينكن”، بأن الضخ المستمر للقوات المسلحة الأوكرانية إضافة إلى أن التشكيلات المسلحة والمتطرفة بأسلحة أميركا وحلف شمال الأطلسي، والتي تستخدم على نطاق واسع ضد السكان المسالمين، لا تؤدي إلا إلى إطالة معاناة النظام في كييف وإطالة أمد الصراع ومضاعفة عدد الضحايا”.

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