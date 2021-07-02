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قبل مغادرتها المسرح السياسي.. ميركل تزور بريطانيا

2 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 2 - يوليو - 2021 11:32 صباحًا
انجيلا ميركل

انجيلا ميركل

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في زيارة تأتي في إطار جولة تقودها إلى عدد من الدول قبل مغادرتها المسرح السياسي هذا العام، تصل المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الجمعة، إلى بريطانيا، حيث من المقرر أن تلتقي رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في بلدة تشيكرز في باكينجهامشير، مقر الإقامة الصيفية لرئيس الوزراء، والملكة إليزابيث الثانية في قلعة ويندسور.

بحسب الإذاعة البريطانية، فإن ميركل وجونسون سيناقشان قيود السفر والعلاقات التجارية ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتعد هذه الزيارة، الثانية والعشرين التي تقوم بها ميركل إلى المملكة المتحدة منذ توليها منصبها في العام 2005، وهي واحدة من سلسلة “رحلات الوداع”، ستقودها في وقت لاحق هذا الصيف إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن.

    المصدر :
  • روسيا اليوم

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