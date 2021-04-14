قبل وصول سفينتين حربيتين أمريكيتين ... روسيا تبدأ تدريبات في البحر الأسود

ذكرت وكالات أنباء روسية، أن البحرية الروسية بدأت اليوم الأربعاء، تدريبا عسكريا في البحر الأسود قبل الموعد المتوقع لوصول سفينتين حربيتين أمريكيتين إلى المنطقة.

وأضافت الوكالات أن التدريبات تشمل سفنا من أسطول روسيا في البحر الأسود والمتمركز في القرم، إضافة إلى طائرات هليكوبتر وطائرات أخرى.

وستشمل التدريبات إطلاق النار على أهداف على السطح وفي الجو.

ومن المزمع وصول السفينتين الحربيتين الأمريكيتين إلى البحر الأسود هذا الأسبوع، في وقت تعبر فيه واشنطن وحلف شمال الأطلسي عن قلقهما لحشد القوات الروسية قرب أوكرانيا وفي القرم بأعداد كبيرة.

وضمت روسيا القرم إليها العام 2014 بعد انتزاعها من أوكرانيا.

وكانت موسكو قد أنذرت السفينتين الحربيتين الأمريكيتين، وطلبت منهما البقاء على مسافة كبيرة من القرم ”من أجل مصلحتهما“ واصفة إرسالهما إلى البحر الأسود بأنه استفزاز يهدف لاختبار أعصاب روسيا.