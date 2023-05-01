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قبيل القمّة العربيّة.. وزراء خارجية يجتمعون مع نظيرهم السوريّ في عمّان

منذ 5 دقائق
اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري في عمان

اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري في عمان

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يُعقد في العاصمة الأردنية عمّان، اجتماع لوزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر مع وزير الخارجية السوري، بهدف البناء على اتصالات عربيّة مع الحكومة السورية وفي سياق طروحاتها، والمبادرة الأردنيّة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة السورية.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية الأردنية سنان المجالي، إن الاجتماع يأتي استكمالًا للاجتماع التشاوري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والأردن والعراق ومصر في جدة في منتصف نيسان/ أبريل الماضي.

وكان قد وصل إلى عمّان، مساء أمس الأحد، وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، ووزير الخارجية المصري سامح شكري، ووزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان.

ويأتي اجتماع عمّان قبيل القمة العربية المزمع عقدها في الرياض في 19 أيار/ مايو الجاري، في الوقت الذي لا تزال فيه عضوية سوريا معلقة في جامعة الدول العربية منذ نوفمبر 2011.

هذا واتّفق الوزراء العرب المشاركون في اجتماع جدّة على أهمية تأدية دور قيادي عربي في الجهود الرامية لإنهاء الأزمة في سوريا.

 

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