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قبيل انتخاب رئيس للجمهورية.. قاآني يصل إلى العاصمة العراقية بغداد

7 - فبراير - 2022
اسماعيل قاآني

اسماعيل قاآني

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أكدت مصادر عراقية، أن قائد فيلق القدس الإيراني اسماعيل قاآني إلى العاصمة، وصل ليل الأحد، إلى العاصمة العراقية بغداد، في زيارة غير معلنة تأتي قبيل جلسة انتخاب رئيس الجمهورية العراقية.

وأشارت مصادر إعلامية إلى أن قاآني وصل بغداد واجتمع بقادة (الإطار التنسيقي) الشيعي الذي يضم قوى شيعية سياسية ومسلحة”.

وأضافت، أن “الاجتماع بحث التطورات السياسية الأخيرة المتعلقة بانعقاد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية والتحالفات السياسية وما حدث بعد توقف زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر عن التفاوض السياسي المتعلق بالحكومة”.

وأجرى قاآني منذ إعلان نتائج الانتخابات العراقية التي جرت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، جملة من الزيارات التي تغلفها السرية للعراق، هدفت إلى توحيد البيت الشيعي السياسي إزاء تشكيل الحكومة.

وتركزت مباحثاته على حلحلة الخلاف الراهن بين رئيس الكتلة الصدرية وقوى الإطار التنسيقي بعد تقاطع في المواقف واحتدام بلغ ذروته بتهديد السلم الأهلي وتعنيف الشارع الاحتجاجي.

وكان الصدر قد دعا أول أمس، كتلته البرلمانية ذات الـ73 مقعداً إلى مقاطعة جلسة انتخاب رئيس الجمهورية التي تعقد اليوم الإثنين، دون توضيح بماهية الأسباب التي تقف وراء ذلك.

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