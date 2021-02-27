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قبيل زيارة البابا.. سفير الفاتيكان بالعراق يعلن إصابته بكورونا

28 - فبراير - 2021
البابا فرنسيس

البابا فرنسيس

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أعلن سفير الفاتيكان في العراق، والذي يعد الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا فرنسيس إلى البلاد هذا الأسبوع، أن الاختبارات أثبتت إصابته بكوفيد-19 لكن زيارة البابا ستمضي قدما.

وقال رئيس الأساقفة ميتجا ليسكوفار، الذي كان الشخصية الرئيسية في التخطيط لزيارة البابا خلال الفترة من الخامس إلى الثامن من آذار، لرويترز إنه هو والعديد من الموظفين الآخرين في السفارة في عزل ذاتي.

وأشار ليسكوفار الى أن “هذا لن يؤثر على برنامج البابا، الذي يجري كما هو مخطط له”.

ومن المقرر أن يبدأ البابا زيارة تستغرق أربعة أيام إلى العراق يوم الجمعة للتعبير عن تضامنه مع الطائفة المسيحية التي سحقتها الحروب ومقاتلو تنظيم الدولة الإسلامية.

وقال الفاتيكان منذ الإعلان عن زيارة البابا لأول مرة في كانون الأول إن هذه الزيارة ستتم إذا سمح وضع فيروس كورونا في العراق بذلك.

وشهد العراق ارتفاعا في الآونة الأخيرة في إصابات كوفيد-19 ومنعت السلطات السفر بين المحافظات.

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