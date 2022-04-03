قتال شرس في ماريوبول الأوكرانية ومحاولات روسية للسيطرة على المدينة

قالت المخابرات العسكرية البريطانية اليوم الأحد إن معارك شرسة تتواصل في ماريوبول مع محاولة القوات الروسية السيطرة على المدينة.

وقالت وزارة الدفاع “ما زالت المدينة هدفا لضربات مكثفة تتم بدون تمييز لكن القوات الأوكرانية ما زالت تقاوم بشراسة وتواصل السيطرة على مناطق وسط المدينة”.

ولم يتسن لرويترز على الفور التحقق من صحة التقرير.

وشنت روسيا هجوما واسع النطاق على جارتها أوكرانيا، 24 فبراير الماضي بعد إعلان الأخيرة نيتها الانضمام لحلف شمال الأطلسي “ناتو” وهو ما تراه موسكو يمثل خطرًا على أمنها القومي بسبب تزايد الأنشطة العسكرية للغرب قرب حدودها.

أكدت القوات الأوكرانية أنها استعادت السيطرة على كامل منطقة كييف، وقالت إن روسيا واصلت سحب وحداتها عبر شمال أوكرانيا.

في الأثناء، نقلت شبكة “سي إن إن” (CNN) عن مسؤولين أميركيين أن روسيا تركز على تحقيق النصر في شرقي أوكرانيا مع بداية مايو/أيار المقبل، وأنها تعدل إستراتيجيتها الحربية للتركيز على السيطرة على إقليم دونباس ومناطق أخرى في الشرق.

وأضاف المسؤولون الأميركيون -الذين اطلعوا على أحدث تقارير الاستخبارات- أن بوتين يضع نصب عينيه تاريخ التاسع من مايو/أيار المقبل (ذكرى عيد النصر في روسيا) للاحتفال بانتصار من نوع ما في هذه الحرب.

وذكرت المصادر ذاتها أن بوتين يستعد لحرب طويلة الأمد في أوكرانيا كما جرى في الشيشان.