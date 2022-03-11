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قتال عنيف بين القوات الروسية والأوكرانية قرب كييف.. فيديو

منذ 3 ساعات
آخر تحديث: 11 - مارس - 2022 5:48 مساءً
أوكرانيا تعلن استعداد 20 ألف متطوع أجنبي للقتال ضد روسيا

أوكرانيا تعلن استعداد 20 ألف متطوع أجنبي للقتال ضد روسيا

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في مواكبة للجنود الأوكرانيين التقط طاقم من الصحفيين فيديو، يظهر قتال بالأسلحة بين القوات الاوكرانية والروسية في قرية قرب كييف يوم الخميس، وأظهر مقطع مصور لراديو أوروبا الحرة، نشرته وكالة رويترز القتال الحاصل بين الطرفيين في حين لم تتمكن  من التحقق من المعلومات الواردة في تقرير إذاعة أوروبا الحرة الذي يمكن من خلاله سماع صوت النيران الكثيفة.

وكانت شركة أميركية خاصة قالت إن صورا التقطتها الأقمار الصناعية، الخميس، تظهر أن قافلة عسكرية روسية كبيرة، كانت قد شوهدت آخر مرة شمال غربي كييف قرب مطار أنتونوف، قد تفرقت إلى حد بعيد وأعادت الانتشار، وذكرت شركة ماكسار تكنولوجيز أن الصور تظهر وحدات مدرعة تناور داخل وعبر البلدات المحيطة بالقرب من المطار.

وأضافت أن الصور تظهر أيضا عناصر من القافلة بمناطق أبعد إلى الشمال تعيد التمركز قرب لوبيانكا وبالقرب منها مدافع هاوتزر في وضع إطلاق النار.

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