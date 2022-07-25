الأثنين 26 ذو الحجة 1443 ﻫ - 25 يوليو 2022 |
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قتلى بإطلاق نار في كندا

منذ ساعة واحدة
الشرطة الكندية

الشرطة الكندية

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ذكرت وسائل إعلام محلية أن عدة أشخاص قتلوا في إطلاق نار في ساعة مبكرة من صباح اليوم الاثنين في إقليم كولومبيا البريطانية في كندا.

وكانت الشرطة قد أعلنت في وقت سابق حالة الطوارئ لوقوع عدة حوادث إطلاق نار في مدينة لانجلي وطالبت السكان بالبقاء في حالة تأهب والابتعاد عن منطقة الحادث.

وقال متحدث باسم شرطة الخيالة الملكية الكندية لهيئة الإذاعة الكندية (سي.بي.سي) إن عدة أشخاص لاقوا حتفهم، لكنه لم يحدد عددهم.

وكان الضحايا من المشردين، وتعتقد الشرطة بأن الهجوم كان يستهدف أشخاصا بأعينهم، بحسب (سي.بي.سي).

ولم ترد الشرطة حتى الآن على مكالمات هاتفية ورسائل بريد إلكتروني تطلب التعقيب.

    المصدر :
  • رويترز

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