قتلى بتصادم قارب تركي وناقلة يونانية في البحر المتوسط

لقي 4 أشخاص مصرعهم كانوا على متن قارب صيد تركي وفقد شخص آخر، الأربعاء، في حادث تصادم مع سفينة ناقلة يونانية في البحر المتوسط، قبالة سواحل تركيا.

وقال مسؤولون إن قارب الصيد انقلب إثر اصطدامه بالناقلة، مما أدى إلى سقوط ضحايا، فيما لم يعرف على الفور سبب الحادث.

وأعلن خفر السواحل التركي إن الحادث بين قارب الصيد “بولاتباي” وسفينة “أفسس” التي ترفع العلم اليوناني، وقع فجرا على بعد نحو 15 ميلا بحريا من ساحل كاراتاس في مقاطعة أضنة.

وتم إطلاق عملية بحث وإنقاذ شملت 3 زوارق لخفر السواحل وفريق غواصين، بعد وقت قصير من فقد الاتصالات مع القارب.

وقال مكتب حاكم أضنة في بيان إن خفر السواحل انتشلوا في وقت لاحق 4 جثث، وما زالوا يبحثون عن شخص خامس.

وفي وقت سابق، من اليوم، أفادت وسائل إعلام تركية، بأن ناقلة ترفع العلم اليوناني اصطدمت بقارب صيد تركي على بعد 15 ميلا بحريا من مدينة كاراتاس في ولاية أضنة جنوب تركيا. وذكرت “خبر ترك”، أن قارب الصيد كان يقل خمسة صيادين، لم يتم العثور عليهم.

وأضافت، أن الحادث وقع الليلة الماضية. وعثر صيادون من قوارب أخرى على القارب المنكوب مقلوبا. وأفادوا بأن القارب، انقلب بعد اصطدامه بسفينة ترفع العلم اليوناني.

وعلى الفور، نظمت السلطات التركية، عملية بحث وإنقاذ في المنطقة.