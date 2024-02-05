قتلى بقصف روسي لمدينة خيرسون الأوكرانية

قتل 4 في قصف روسي لمدينة خيرسون الأوكرانية، وفق ما نقلت رويترز، عن مسؤولين محليين.

وقال مسؤولون محليون إن أربعة أشخاص لاقوا حتفهم وأصيب شخص آخر على الأقل في هجوم بالمدفعية الروسية على مدينة خيرسون بجنوب أوكرانيا اليوم الاثنين.

وتتعرض خيرسون والمناطق المحيطة بها لقصف روسي منتظم، وتواجه عددا من الإنذارات الجوية على مدار اليوم. وتستهدف القوات الروسية مدينة خيرسون من الأراضي المحتلة على الضفة الشرقية لنهر دنيبرو الرئيسي الذي يقسم المنطقة.

وقال المسؤولون إن مقطعا مصورا من الموقع، نشره مكتب المدعي العام الإقليمي، أظهر سيارة محترقة بالكامل اشتعلت فيها النيران بعد الانفجار مع العثور على جثتين بداخلها.

وقال مدعون عبر منصة تيليجرام إن امرأة تبلغ من العمر 66 عاما قُتلت أيضا أثناء الهجوم، وتوفي رجل آخر في المستشفى متأثرا بجراحه.

وبعد مرور عامين كاملين تقريبا على غزوها واسع النطاق لأوكرانيا، تسيطر روسيا على مساحات شاسعة من شرق البلاد وجنوبها، مع بقاء الخطوط الأمامية ثابتة إلى حد كبير منذ شهور.