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قتلى بمواجهات بين الشرطة وخارجين على القانون في مصر

7 - نوفمبر - 2021
الشرطة المصرية

الشرطة المصرية

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قتل عدد من المطلوبين والخارجين على القانون في مصر، صباح الأحد، في تبادل لإطلاق النار مع الشرطة في بمحافظة أسوان جنوبي القاهرة، وكذلك في محافظة الدقهلية شمالي البلاد.

وقال مصدر أمني موقع لـ”سكاي نيوز عربية”، إن قوات الشرطة نفذت مداهمة أمنية في قرية “عرب كيما” بمركز كوم أمبو بمحافظة أسوان لضبط عدد من المطلوبين والمحكوم عليهم في قضايا متنوعة؛ ما بين قتل وسرقة وحيازة سلاح.

وفوجئت قوات الشرطة بإقدام الخارجين على القانون على إطلاق للرصاص من أجل منع الشرطة من ضبطهم، مما اضطر قوات الأمن للرد عليهم بإطلاق النار.

وأوضح المصدر أن ذلك أسفر عن سقوط قتلى وجرحى من جانب المطلوبين أمنيا، فيما يجري التعامل مع الموقف للسيطرة على الوضع.

وفي سياق متصل، قُتل عنصران خارجان على القانون وجُرح اثنان من ضباط الأمن المركزي في تبادل إطلاق نار خلال مداهمة لضبط خارج على القانون ومحكوم عليه في قضايا إتجار بالمخدرات وسرقة بالإكراه بمنطقة الرياض بمركز منية النصر في الدقهلية شمالي القاهرة، بحسب ما أفاد مصدر أمني آخر.

    المصدر :
  • سكاي نيوز

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