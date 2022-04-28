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قتلى في انفجار شاحنتين بأفغانستان

28 - أبريل - 2022
انفجار في أفغانستان- أرشيفية

انفجار في أفغانستان- أرشيفية

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انفجرت قنبلتان على متن شاحنتي ركاب تقلان شيعة في مدينة مزار الشريف بشمال افغانستان اليوم الخميس مما أسقط ما لا يقل عن تسعة قتلى.

ووقعت التفجيران في أعقاب انفجار بمسجد للشيعة في المدينة نفسها الأسبوع الماضي، مما أودى بحياة 11 شخصا، فيما تجد أفغانستان صعوبة في مواجهة زيادة هجمات تنظيم الدولة الإسلامية بعد انسحاب القوات الأجنبية العام الماضي.

وقال محمد آصف وزيري المتحدث باسم القائد العسكري في مزار الشريف  “وُضعت القنبلتان داخل الشاحنتين. قُتل تسعة وأُصيب 13 بجروح نتيجة لهذين التفجيرين”.

وأضاف أن شاحنتي النقل العام كانت تديرهما وتستخدمهما الطائفة الشيعية المحلية.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن التفجيرين حتى الآن، لكن الطائفة الشيعية، وهي أقلية في أفغانستان، تتعرض كثيرا لهجمات من قبل الجماعات السنية المتشددة، ومنها تنظيم الدولة الإسلامية.

وكانت سلطات حركة طالبان التي تولت السلطة بعد الانسحاب الغربي قالت هذا الأسبوع إنها قضت على القسم الأكبر من الدولة الإسلامية في أفغانستان. لكن على الرغم من هذه التأكيدات، ما زالت الهجمات على الشيعة مستمرة في أجزاء كثيرة من البلاد.

وفي وقت سابق، هزت ثلاثة انفجارات مدرسة للبنين  في حي شيعي بالعاصمة الأفغانية كابول وأسفرت عن سقوط ستة قتلى على الأقل، بحسب ما أعلن الناطق باسم الشرطة خالد زدران على تويتر حيث سقط ستة قتلى على الأقل.

    المصدر :
  • رويترز

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