الأحد 7 ربيع الثاني 1445 ﻫ - 22 أكتوبر 2023 |
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قتلى في هجوم صاروخي روسي على خاركيف الأوكرانية

منذ 27 ثانية
قصف روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

قصف روسي على خاركيف في أوكرانيا - رويترز

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أعلن مسؤولون أوكرانيون، الأحد، أن 6 أشخاص لقوا مصرعهم في هجوم صاروخي روسي على مستودع بريد في مدينة خاركيف شرقي أوكرانيا.

وقال حاكم خاركيف، أوليه سينيهوبوف، على وسائل التواصل الاجتماعي، إن 16 شخصا آخرين أصيبوا في الانفجار الذي وقع في وقت متأخر السبت، والذي يعتقد أنه ناجم عن صاروخ روسي من طراز “إس-300″.

وجميع الضحايا من موظفي شركة البريد والبريد السريع الأوكرانية الخاصة “نوفا بوشتا”.

وقالت الشركة في بيان لها، إن صفارات الإنذار دوت قبل لحظات من الهجوم، ما لم يترك لمن كانوا داخل المستودع وقتا للوصول إلى ملجأ.

وأعلنت أن يوم الأحد سيكون يوم حداد للشركة.

من جانبه، وصف الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الغارة بأنها هجوم على “هدف مدني عادي”.

وأضاف: “نحن بحاجة إلى الرد على الإرهاب الروسي كل يوم بنتائج على خط المواجهة. بل والأكثر من ذلك، نحن بحاجة إلى تعزيز الوحدة العالمية من أجل مكافحة هذا الإرهاب”.

وفي مكان آخر بمنطقة خاركيف، أصيب 3 أشخاص في قصف روسي على مدينة كوبيانسك، بحسب سينيهوبوف.

كانت المدينة الواقعة على خط المواجهة، والتي تسيطر عليها أوكرانيا، في قلب قتال عنيف، إذ تسعى كل من موسكو وكييف لتحقيق اختراقات في ساحة المعركة مع اقتراب حلول الشتاء.

    المصدر :
  • رويترز

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