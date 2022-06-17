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قتلى من حزب العمال الكردستاني في قصف تركي في السليمانية

منذ ساعة واحدة

قصف في كردستان العراق

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ذكر جهاز مكافحة الإرهاب في إقليم كردستان العراق أن طائرة مُسيرة تركية قتلت أربعة مسلحين من حزب العمال الكردستاني وأصابت واحدا اليوم الجمعة في محافظة السليمانية بشمال العراق.

وقال الجهاز في بيان إن الخمسة كانوا يقودون سيارتهم في بلدة كلار في حوالي الساعة السادسة صباحا بتوقيت جرينتش عندما أصابتهم ضربة الطائرة المُسيرة.

وتنفذ تركيا حملة منذ فترة طويلة في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ومسلحي وحدات حماية الشعب الكردية السورية، الذين تعتبرهم أنقرة جماعات إرهابية.

وتشن تركيا ضربات جوية بانتظام في شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم هجماتها.

ولقي شخصان حتفهما في وقت سابق، أحدهما طفل، وأصيب سبعة بجروح في غارات جوية تركية على وحدات مقاومة سنجار، وهم مسلحون تابعون لحزب العمال الكردستاني.

وحمل حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية عام 1984.

وقُتل أكثر من 40 ألف شخص في الصراع الذي كان في الماضي يتركز بشكل أساسي في جنوب شرق تركيا حيث سعى حزب العمال الكردستاني إلى إقامة وطن للأكراد.

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