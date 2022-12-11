قتلى من قوات النظام بهجوم لفصائل المعارضة في إدلب واللاذقية

شن عناصر تابعون لفصائل المعارضة، الأحد، هجوما على مواقع تابعة لقوات النظام في جبل التركمان بريف اللاذقية، بالإضافة لعملية أخرى في ريف إدلب.

وقالت مصادر مقربة من تحرير الشام، إن فصائل المعارضة هاجمت مواقع لقوات النظام في قرية البيضا بجبل التركمان بريف اللاذقية الشمالي، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من عناصر النظام.

وأضافت أن الفصائل شنت هجوماً آخر طاول مواقع لقوات النظام على محور “داديخ” بريف إدلب الشرقي، وتمكنت من تدمير نقطتين لقوات النظام.

وأشارت إلى أن العملية أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن خمسة من عناصر قوات النظام وإصابة آخرين، إضافة لتدمير نقطتين بشكل كامل، قبل انسحاب المهاجمين دون وقوع إصابات في صفوفهم.

وفي ذات السياق، أعلنت الفصائل عن التصدي لمحاولة تقدم لقوات النظام على محور بلدة أورم الصغرى بريف حلب الغربي، بعد اشتباكات دارت بين الطرفين، وسط معلومات عن وقوع إصابات في صفوف القوات المهاجمة.

وكانت قوات النظام قد قصفت الليلة الماضية بقذائف المدفعية، بلدة “كفر عمة” غربي حلب، وأطراف مدينة سرمين، ومحيط قريتي بينين وشنان بريفي إدلب الشرقي والجنوبي، ومحيط قرية الزيارة في سهل الغاب بريف حماة، وسط اشتباكات متقطعة بين الجانبين على محاور ريف حلب الغربي.

وفي أيار الفائت قالت مصادر عسكرية من “هيئة تحرير الشام” إن مجموعة عسكرية تتبع لهيئة تحرير الشام تسللت نحو مواقع لقوات النظام في المرتفعات الجبلية القريبة من محور كبانة بريف اللاذقية، واشتبكت المجموعة مع عناصر النظام، وهم من الفرقة الرابعة، وقتلت عدداً منهم.