قتلى وإصابات في حوادث تصادم 100 سيارة في ولاية أميركية

أفادت الشرطة ولاية إيلينوي، بمصرع ستة أشخاص على الأقل مصرعهم، الاثنين، في حوادث تصادم بين نحو مئة سيارة على طريق سريع في ولاية إيلينوي الأميركية بعد أن تسببت عاصفة غبارية في انخفاض مستوى الرؤية، وفقا لما ذكرته الشرطة.

وقالت شرطة ولاية إيلينوي في بيان إن نحو 40 إلى 60 سيارة ركاب إضافة إلى 30 مركبة تجارية تعرضت لحوادث اصطدام في الولاية الواقعة في الغرب الأوسط الأميركي “بسبب الرياح الشديدة التي هبّت حاملة معها الغبار من الحقول الزراعية عبر الطريق السريع”.

وأضاف البيان أن النيران اندلعت في شاحنتين صغيرتين في حوادث السير التي وقعت في وقت متأخر من الصباح على امتداد أكثر من ثلاثة كيلومترات من الطريق السريع 55 الذي يربط بين مدينتي شيكاغو وسانت لويس.

Massive pileup on I-55 south of Springfield, Illinois has closed the interstate for nearly 30 miles. Blowing dust off freshly plowed fields led to very low visibility#ilwx

