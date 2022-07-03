قتلى وإصابات في قصف روسي على مدينة سلوفيانسك بشرق أوكرانيا

قال فاديم لياخ، رئيس بلدية مدينة سلوفيانسك في شرق أوكرانيا إن المدينة تعرضت لقصف شديد من قاذفات صواريخ متعددة اليوم الأحد وإن العديد من الأشخاص قُتلوا أو أُصيبوا بجراح.

وكتب لياخ على تطبيق تيليجرام يقول “شب 15 حريقا. قُتل وأصيب العديد من الأشخاص”.

وأوضح أن ذلك هو أعنف قصف للمدينة في الآونة الأخيرة.

كثفت روسيا في الآونة الأخيرة من وتيرة هجماتها الصاروخية على أهداف مدنية في أوكرانيا، وذلك في وقت يرى فيه محللون أن استخدام الروس المتزايد لصواريخ ”غير دقيقة“ تعود إلى الحقبة السوفيتية لإرهاب المدنيين، يعكس استنفاد قواتهم، وفق ما ذكرت صحيفة ”نيويورك تايمز“ الأمريكية.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أوكرانيين وغربيين ومحللين روس، إن وتيرة الضربات الروسية على أهداف مدنية، التي تُنفذ غالبًا بصواريخ قديمة وغير دقيقة، تتزايد، حيث تنخفض قوتها على الأسلحة الأكثر تطوراً في كفاحها لإحراز تقدم في الشهر الخامس من الحرب.

ونقلت الصحيفة عن أوليكسي هروموف، وهو جنرال بالجيش الأوكراني، قوله إنه تم إطلاق أكثر من مئتي صاروخ على الأراضي التي تسيطر عليها الحكومة الأوكرانية في النصف الثاني من يونيو المنقضي، أي أكثر من ضعف العدد في النصف الأول من الشهر نفسه.

وأشارت الصحيفة في تقرير لها إلى ما وصفته بـ“أعنف ضربات الحرب“، عندما وقع هجوم روسي على مركز تجاري، الاثنين، في مدينة كريمنشوك الصناعية، حيث أطلقت موسكو صاروخين من طراز ”كيه إتش“، وسقط صاروخ من نفس النوع على مبنى سكني في منتجع سيرهيفكا المطل على البحر الأسود أمس الأول، الجمعة.