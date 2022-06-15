قتلى وجرحى في ضربات جوية تركية على شمال العراق

قالت مصادر أمنية اليوم الأربعاء إن ما لا يقل عن شخصين قُتلا وأصيب 7 في ضربات جوية تركية استهدفت مواقع لحزب العمال الكردستاني في محافظة سنجار بشمال العراق.

وأضافت المصادر أن إحدى الضربات استهدفت مقرا للمخابرات وأصابت أخرى مقرا لمجلس الشعب مما ألحق أضرارا بمتاجر قريبة.

وأظهرت مقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الكثيف ونيرانا مشتعلة بينما يجري الناس في أحد الشوارع، لكن رويترز لم تتمكن بعد من التحقق من صحة المقاطع.

وتشن تركيا حملة طويلة الأمد في العراق وسوريا ضد مقاتلي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردية السورية، اللتين تعتبرهما أنقرة جماعتين إرهابيتين.

وتنفذ تركيا من حين لآخر ضربات جوية في شمال العراق وأرسلت قوات خاصة لدعم هجماتها.

واستدعت وزارة الخارجية التركية في أبريل نيسان القائم بالأعمال العراقي بعد أن اتهمت بغداد أنقرة بانتهاك سيادتها وطلبت منها سحب جميع قواتها من الأراضي العراقية.

ورفع حزب العمال الكردستاني السلاح ضد الدولة التركية في عام 1984. ولقي أكثر من 40 ألف شخص حتفهم في الصراع الذي كان يتركز في السابق بشكل أساسي في جنوب شرق تركيا.