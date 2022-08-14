الأحد 16 محرم 1444 ﻫ - 14 أغسطس 2022 |
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قتلى وجرحى إثر سقوط شاحنة فوق حافلة ركاب في باكستان

منذ ساعة واحدة

باكستان

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أفادت وسائل إعلام باكستانية نقلا عن عامل إنقاذ، بأن 13 شخصا على الأقل لقوا مصرعهم وأصيب 5 آخرون، إثر سقوط شاحنة فوق حافلة ركاب في مدينة رحيم يار خان بمقاطعة البنجاب شرقي باكستان.

وذكرت التقارير أن حافلة ركاب سقطت في حفرة على طريق فيروزا سنترال وعلقت فيها، حيث وقع الحادث عندما سقطت شاحنة محملة بأكياس من السكر فوق الحافلة.

وأوضح مسؤولو الإنقاذ أن عملية الإنقاذ بدأت بعد ذلك مع الاستعانة بعشر سيارات طوارئ فضلا عن رافعات تابعة لإدارة المنطقة، مضيفين أن أعمال الإنقاذ تعطلت بسبب الأمطار الغزيرة، لافتين إلى أن العدد الأولي للقتلى البالغ 5 ارتفع إلى 13، حيث بدأت فرق الإنقاذ في إخراج الجثث من الحافلة.

وأشار المسؤولون إلى أن المصابين نقلوا إلى مستشفى قريب لتلقي العلاج.

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