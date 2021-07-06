قتلى وجرحى بسبب انفجار غامض في منشأة نفطية جنوب إيران

قُتل ثلاثة أشخاص و أصيب 4أربعة آخرون بجرح مختلفة جراء انفجار لم تعرف أسبابه، وقع في أنابيب نقل النفط جنوب إيران.

وصرح محافظ مدينة شوش بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران، عدنان غزي، إنه ” جراء، انفجار الغاز في محطة خط أنابيب نقل النفط والغاز بين قريتي (بيت عجم) و (مزعل ضمدي) في مدينة شوش قتل 3 من عمال شركة النفط والغاز كانوا يعملون على تنظيف الأنابيب”.

وأضاف: “أصيب 4 عمال آخرون بجروح بالغة بينما كانوا في غرفة إلى جوار مكان الانفجار”.

وتابع: “الانفجار ناجم عن تسرب الغاز من الأنابيب”.

بدوره طالب وزير النفط الإيراني بيغين زنغنة، من المدير العام لشركة النفط متابعة الحادثة والاهتمام بالحالة الصحية للجرحى.