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قتلى وجرحى بسبب انفجار غامض في منشأة نفطية جنوب إيران

منذ 12 ساعة
آخر تحديث: 6 - يوليو - 2021 6:56 مساءً
فرق إطفاء إيرانية "أرشيفية"

فرق إطفاء إيرانية "أرشيفية"

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قُتل ثلاثة أشخاص و أصيب 4أربعة آخرون بجرح مختلفة جراء انفجار لم تعرف أسبابه، وقع في أنابيب نقل النفط جنوب إيران.

وصرح محافظ مدينة شوش بإقليم خوزستان جنوب غرب إيران، عدنان غزي، إنه ” جراء، انفجار الغاز في محطة خط أنابيب نقل النفط والغاز بين قريتي (بيت عجم) و (مزعل ضمدي) في مدينة شوش قتل 3 من عمال شركة النفط والغاز كانوا يعملون على تنظيف الأنابيب”.

وأضاف: “أصيب 4 عمال آخرون بجروح بالغة بينما كانوا في غرفة إلى جوار مكان الانفجار”.

وتابع: “الانفجار ناجم عن تسرب الغاز من الأنابيب”.

بدوره طالب وزير النفط الإيراني بيغين زنغنة، من المدير العام لشركة النفط متابعة الحادثة والاهتمام بالحالة الصحية للجرحى.

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