قتلى وجرحى بهجوم مسيرات روسية على مارهانيتس الأوكرانية

قال مسؤولون أوكرانيون اليوم الأربعاء إن هجوما كبيرا شنته روسيا بطائرات مسيرة على شرق وجنوب ووسط البلاد أدى لمقتل 7 أشخاص وإصابة 11 وألحق أضرارا بالبنية التحتية المدنية وشركات.

ولم يتضح على الفور النطاق الكامل للهجمات التي أيقظت كييف والنصف الشرقي لأوكرانيا لعدة ساعات خلال الليل.

وجاءت الهجمات في وقت أشار فيه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إلى أنهما على استعداد للتفاوض على اتفاق يحظر استهداف البنية التحتية المدنية.

وإذا أجريت محادثات ثنائية مباشرة بين البلدين، فستكون الأولى من نوعها منذ الأيام الأولى للغزو الروسي لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير شباط 2022.

وسيجتمع مسؤولون أوروبيون وأمريكيون مع وفد أوكراني اليوم الأربعاء في لندن لمواصلة محادثات السلام، عقب اجتماع باريس الأسبوع الماضي.

وذكر موقع أكسيوس أن واشنطن تتوقع ردا من أوكرانيا على إطار سلام يتطلب منها قبول الاحتلال الروسي.

وقال حاكم منطقة دنيبروبتروفسك في أوكرانيا عبر وسائل التواصل الاجتماعي إن هجوما شنته روسيا بطائرات مسيرة على مدينة مارهانيتس أدى إلى مقتل سبعة أشخاص وإصابة ستة آخرين.

وقالت خدمة الطوارئ الأوكرانية عبر تيليجرام، مشيرة إلى منطقة في وسط أوكرانيا، “هجوم روسي ضخم بالمسيرات على بولتوفا وإصابة ثلاثة أشخاص.. تعرضت البنية التحتية المدنية فقط بالمدينة لهجمات العدو”.

وأضافت خدمة الطوارئ أن عدة حرائق اندلعت وتضررت أبنية سكنية وشركات ومستودعات ومرائب.

وقال أوليه كيبر حاكم منطقة أوديسا بجنوب البلاد على تيليجرام إن شخصين أصيبا في هجوم بمسيرات خلال الليل على البنية التحتية المدنية في ضواحي مدينة أوديسا الواقعة على البحر الأسود.

وكتب إيهور تيريخوف رئيس بلدية خاركيف أن حرائق كبيرة اندلعت في ثاني أكبر مدينة في أوكرانيا إثر هجوم روسي ليلي بمسيرات.

كما عملت وحدات الدفاع الجوي في منطقة كييف على صد هجمات،دون ورود أنباء عن وقوع أضرار.

وفي روسيا، صرح دميتري ميلييف حاكم منطقة تولا المتاخمة لمنطقة موسكو بأن وحدات الدفاع الجوي دمرت عدة طائرات مسيرة أوكرانية. وأضاف أنه لم ترد معلومات عن وقوع أضرار أو إصابات محتملة.