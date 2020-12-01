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قتلى وجرحى بينهم نساء وأطفال بقصف حوثي على تعز جنوب اليمن

منذ 41 دقيقة
مقتل مدنيين في قصف حوثي على تعز

مقتل مدنيين في قصف حوثي على تعز

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ارتكبت ميليشيات الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران جريمة مروعة ، حيث قتل وأصيب 12 مدنياً بينهم نساء وأطفال الإثنين، بقذائف أطلقتها المليشيا استهدفت أحياء سكنية بمدينة تعز.

وقال مصدر محلي بالمحافظة في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية ( سبأ) ”إن القصف الذي استهدف أحياء المفتش بعصيفرة، والبعرارة، وجبل جرة، والأربعين تسبب بمقتل طفلين وإصابة عشرة آخرين معظمهم أطفال يتلقون العلاج في عدد من مستشفيات المدينة“.

وأوضح مصدر طبي في تصريح للوكالة ذاتها أن القصف المستمر الذي طال الأحياء السكنية أسفر عن إصابة عشرة مدنيين بينهم ستة أطفال وامرأة، مشيراً الى بتر أطراف طفلين وامرأة.

وتواصل مليشيا الحوثي فرض الحصار على مدينة تعز واستهداف الأحياء السكنية المكتظة بالسكان بمختلف الأسلحة الثقيلة والمتوسطة مخلفة ضحايا مدنيين اغلبهم نساء وأطفال.

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