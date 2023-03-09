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قتلى وجرحى جراء إطلاق النار في كنيسة بمدينة هامبورغ شمال ألمانيا

منذ 14 دقيقة
آخر تحديث: 10 - مارس - 2023 1:44 صباحًا
عنصر من الشرطة الألمانية

عنصر من الشرطة الألمانية (رويترز)

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قالت الشرطة الألمانية (الخميس 9-3-2023) إن عدة أشخاص قتلوا أو أصيبوا بجروح خطيرة في إطلاق نار في كنيسة في مدينة هامبورغ في شمال ألمانيا، مضيفة أن الدافع وراء الهجوم لم يتضح بعد.

وذكرت صحيفة بيلد أن سبعة أشخاص قتلوا بينما أصيب ثمانية في إطلاق النار الذي وقع في كنيسة تابعة لجماعة شهود يهوه. ونقلت الصحيفة عن متحدث باسم الشرطة قوله إنه لا توجد مؤشرات على أن منفذ الهجوم مطلق السراح.

وكتبت شرطة هامبورغ على تويتر “أصيب عدة أشخاص بخروج خطيرة، إصابات بعضهم قاتلة. نحن في الموقع مع مجموعة كبيرة من القوات”. ونقلت شبكة إن.دي.آر عن متحدث باسم الشرطة أن منفذا واحدا أو عددا غير معلوم من المنفذين أطلقوا النار على الناس في كنيسة في حوالي الساعة التاسعة مساء بالتوقيت المحلي (20:00 بتوقيت غرينتش).

وذكرت نقلا عن المتحدث “جميع القتلى لديهم إصابات بطلقات نارية”.

وقالت وكالة الأنباء الألمانية نقلا عن أحد المراسلين الموجودين في مكان الحادث، إن السكان المحليين في منطقة ألستردورف الشمالية في هامبورغ تلقوا تحذيرات على هواتفهم المحمولة من “وضع يهدد حياتهم” وتم إغلاق الشوارع.

وعبر رئيس بلدية هامبورغ عن صدمته. وكتب بيتر تشينشر على تويتر “أتقدم بخالص التعازي لأسر الضحايا. تعمل القوات بأقصى سرعة لملاحقة الجناة وتوضيح ملابسات (الحادث)”.

    المصدر :
  • رويترز

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