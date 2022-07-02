شعر به سكان الإمارات.. قتلى وجرحى جراء زلزال قوي هزّ جنوب إيران (صور)

ذكر التلفزيون الرسمي الإيراني أن ما لا يقل عن ثلاثة أشخاص لقوا حتفهم عندما تعرضت منطقة جنوب إيران لزلزال بقوة 6.1 درجة في ساعة مبكرة السبت.

وقال مهرداد حسن زاده مدير إدارة الطوارئ في إقليم هرمزجان بجنوب إيران للتلفزيون “للأسف لدينا ثلاثة قتلى وثمانية مصابين”.

وقالت وسائل الإعلام الإيرانية إن قوة الزلزال بلغت 6.1 درجة، في حين قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي إن الزلزال كان بقوة ست درجات وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وتقع إيران عند تقاطع خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية، وعانت من عدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.

وقال المركز الوطني الإماراتي للأرصاد، إن زلزالا يضرب جنوبي إيران بقوة 6.3 على مقياس ريختر وهو محسوس في مناطق مختلفة من الإمارات وليس له تأثير على الدولة، وخلال ساعتين أكد المركز تسجيل ثلاث هزات أرضية.

وأوضح أن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل سجلت حدوث آخر زلزال جنوبي إيران السبت الساعة 03:24 فجرا وفق التوقيت المحلي للإمارات، والذي بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر.

وسبقه تسجيل هزة بقوة 4.4 درجة على مقياس ريختر الساعة 03:13 فجر السبت، وسبقتها هزة قوتها 4.6 درجة الساعة 02:43 بحسب التوقيف المحلي للإمارات.

ولم يتم الإبلاغ عن أضرار مادية أو بشرية حتى الآن.

يشار إلى أن خطوط الصدع الجيولوجي الرئيسية تقع في إيران، ما عرضها لعدة زلازل مدمرة في السنوات الأخيرة.

ويأتي الزلزال الإيراني بعد أيام قليلة على زلزال مقارب في الشدة لهذا الزلزال ضرب ضواحي مدينة كرمان شرق إيران.

#إيران

صور الدمار الذي أحدثه زلزال جنوب إيران. pic.twitter.com/H8j0wBSgp7 — Mustafa AL Dulaimi (@Mustafa1u7z2q4r) July 2, 2022