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قتلى وجرحى خلال إطلاق نار في ولاية نيويورك الأميركية

20 - أبريل - 2021
آخر تحديث: 20 - أبريل - 2021 11:21 مساءً
مكان إطلاق النار في ولاية نيويورك الأميركية

مكان إطلاق النار في ولاية نيويورك الأميركية

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قُتل شخص على الأقل وأصيب آخران في حادث إطلاق نار وقع اليوم الثلاثاء في أحد متاجر السلع الغذائية بجزيرة لونغ آيلاند، بولاية نيويورك الأميركية.

وذكرت شبكة NBC أن إطلاق النار وقع في متجر “ستوب آند شوب” للسلع الغذائية في وست هامبستيد.

وكشفت الشرطة أن رجلًا يرتدي ملابس سوداء توجه إلى مكتب في الطابق العلوي من المتجر وأطلق النار على ثلاثة أشخاص، مما أسفر عن مقتل أحدهم قبل أن يفر من مكان الحادث.

وأعلنت الشرطة أنها تبحث عن غابرييل ديويت ويلسون البالغ من العمر 30 عامًا، كونه المشتبه به في إطلاق النار.

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