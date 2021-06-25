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قتلى وجرحى.. “فيديو” لمنفذ عملية الطعن في ألمانيا

منذ 10 ساعات
آخر تحديث: 25 - يونيو - 2021 9:53 مساءً
عناصر من الشرطة الألمانية-أرشيفية

عناصر من الشرطة الألمانية-أرشيفية

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أعلنت الشرطة الألمانية عن مقتل 3 أشخاص وإصابة آخرين، اليوم الجمعة، في هجوم نفذه شخص يحمل سكيناً في مدينة فيرتسبورغ الألمانية.

وقالت الشرطة إنه تم اعتقال المهاجم بعد إطلاق النار عليه، مؤكدة أن لا خطر يهدد السكان.

فيما أكدت السلطات لاحقاً أن منفذ الهجوم صومالي الجنسية يبلغ 24 عاما.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو يفترض أنها للمشتبه فيه بالهجوم.

وشهدت ألمانيا في الأعوام الأخيرة حوادث صدم عدة قام بها أفراد يعانون مشاكل نفسية، كان أخطرها حادث وقع في مدينة مونستر في أبريل 2018 وأسفر عن مقتل خمسة أشخاص قبل أن ينتحر الجاني بالرصاص.

 

 

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