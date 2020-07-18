قتلى وجرحى في اشباكات داخلية بين المرتزقة السوريين بليبيا

حالة من الفوضى تسود بين المرتزقة السوريين الذين ترسلهم تركيا إلى ليبيا للقتال بجانب حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج ، وذلك بسبب عدم دفع رواتبهم .

شهدت العاصمة الليبيّة، طرابلس،خلال الساعات الأخيرة، اشتباكات عنيفة بين المرتزقة السوريين بسبب خلافات حول عدم دفع رواتبهم ، ما خلّف عددا من القتلى و الجرحى في صفوفهم، وسط تصاعد حدة التمرّد بينهم بعد التخلّي عنهم من قبل حكومة ”الوفاق“ الليبيّة.

و أكّد عضو شعبة الإعلام الحربي التابعة للجيش الليبي عقيلة الصابر، في تدوينة على صفحته الرسميّة في“فيسبوك“،سقوط 4 قتلى سوريين في اشتباكات بطرابلس بسبب التأخر في دفع مرتباتهم من قبل حكومة ”الوفاق“.

في السياق، أفادت صحيفة ”المرصد“ المحليّة، أنّ 4 عناصر من المرتزقة السوريين المواليين لتركيا في العاصمة طرابلس، لقوا حتفهم الليلة الماضية بسبب خلاف على مستحقات ماليّة بقيمة 48 ألف دولار، أي بواقع 12 ألف دولار لكل منهم .