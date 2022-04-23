قتلى وجرحى باشتباكات بين ميليشيات متناحرة في ليبيا

أفادت وسائل إعلام ليبية، أن اشتباكات مسلحة عنيفة اندلعت بين ميليشيات متناحرة في غرب العاصمة الليبية طرابلس السبت، وأسفرت عن سقوط قتلى وجرحى.

مصادر محلية ذكرت أن المواجهات اندلعت في منطقة الشرفاء بمدينة الزاوية بين ميليشيات مسلحة، إحداها تدعى “قوة دعم الدستور”، وهي مواليةٌ لرئيس الحكومة المنتهية ولايتها عبدالحميد الدبيبة، وكانت أظهرت صور متداولة من ليبيا الجمعة، وقوع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في طريق المطار بطرابلس.

هذا وأثارت عودة زعيم “الجماعة الليبية المقاتلة” المصنّفة تنظيما إرهابيا عبد الحكيم بلحاج إلى ليبيا، بعد غياب 5 سنوات قضاها بين تركيا وقطر، جدلا واسعا وتساؤلات بشأن الدور الذي يمكن أن يلعبه في هذه المرحلة المفصلية التي تعيشها البلاد، على وقع انقسام سياسي ومؤسساتي واتهامات وتهديدات متبادلة بين المعسكرات المتنافسة.

ووصل بلحاج إلى العاصمة طرابلس قادما من الدوحة مساء الخميس، وكان في استقباله عدد من أنصاره وأقاربه ورفاقه بالجماعة الليبية المقاتلة، كما ظهر وهو في حماية مسلحين.

وفور وصوله، دعا بلحاج في بيان إلى الحوار ودعم المسار السلمي للخروج من الأزمة الراهنة، وقال إنه سيواصل عقد لقاءات مع كافة الفاعلين بالقضية الليبية “بعيدا عن أي مصالح سياسية متعلقة بتقاسم السلطة، أو تهديد وحدة الليبيين”، وهو بمثابة إعلان عن عودة مرتقبة لهذه الشخصية الجدلية للمشهد والنشاط السياسي.