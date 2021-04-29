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قتلى وجرحى في اشتباكات حدودية بين طاجيكستان وقرغيزستان

29 - أبريل - 2021
عناصر من القوات القرغيزية

عناصر من القوات القرغيزية

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قتل ثلاثة أشخاص وأصيب العشرات في الاشتباكات المسلحة المتواصلة بين القوات القرغيزية ونظيرتها الطاجيكية في منطقة باتكين الحدودية شمال البلاد ، حسب ما أعلنت وزراة الصحة في قرغيزيا .

ونأعلنتقوات حرس الحدود القرغيزية الاستيلاء على نقطة حدودية طاجيكية، مضيفا أن الرئيس القرغيزي صدير جاباروف عقد اجتماعا لمجلس الأمن القومي لبحث الاشتباكات التي اندلعت أمس.

وفي وقت سابق، نقلت وكالة إنترفاكس الروسية عن نائب حاكم مقاطعة باتكين القرغيزية قوله إن الاشتباكات الحدودية تجددت اليوم.

من جهتها، ذكرت وكالة رويترز أن أكثر من 30 عسكريا جرحوا من الطرفين في الاشتباكات التي اندلعت جراء خلاف بشأن مخزون مائي.

وكانت الاشتباكات بين الطرفين اندلعت أمس في الحدود بين مقاطعة شوكد الطاجيكية ومقاطعة باتكين القرغيزية، بسبب مخزون مائي ومحطة ضخ للمياه تقع على نهر إسفارا، يقول كل من الطرفين إنها ملك له.

وبدأ التوتر الحدودي بين البلدين أمس بتبادل إلقاء الحجارة بين الأهالي من الطرفين، قبل أن يتطور الأمر إلى تبادل لإطلاق النار بين قوات البلدين اليوم.

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