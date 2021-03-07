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قتلى وجرحى في انفجارات عنيفة هزت معسكراً للجيش في غينيا الاستوائية

منذ 7 ساعات
انفجارات عنيفة هزت معسكراً للجيش في غينيا

انفجارات عنيفة هزت معسكراً للجيش في غينيا

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قُتل 15 شخصاً على الأقلّ وأصيب أكثر من 500 آخرين بجروح، الأحد، في انفجارات سببها “الإهمال” دمّرت معسكراً للجيش وأحياء محيطة به في غينيا الاستوائيّة، على ما أعلن رئيس البلاد، تيودورو أوبيانغ نغيما.

ودمّرت أربعة انفجارات قويّة عدة مبان في هذا المعسكر الواقع في العاصمة الاقتصاديّة، باتا، بالإضافة إلى عدد لا يُحصى من المنازل المحيطة به.

وقال رئيس البلاد، في بيان أذاعه التلفزيون الحكومي، إنّ الأمر يتعلّق “بحادث سببه إهمال الوحدة المسؤولة عن تخزين المتفجّرات والديناميت والذخيرة”، مشيراً إلى أنّ “التفجيرات أسفرت عن مقتل 15 شخصاً وإصابة أكثر من 500 بجروح”.

    المصدر :
  • فرانس برس AFP

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