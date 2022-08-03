قتلى وجرحى في حادث طعن بروضة أطفال في الصين

نقلت وكالة فرانس برس للأنباء عن الشرطة قولها إن ثلاثة أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون اليوم الواقع في 3 آب 2022 في حادث طعن بروضة أطفال في مقاطعة جيانغشي الصينية.

وقالت وكالة الأنباء على تويتر “اقتحم مجرم يعتمر قبعة ويضع قناعا روضة الأطفال الخاصة”.

وأضافت أن المشتبه به (48 عاما) لا يزال طليقا ولم يتم القبض عليه.

ولم تدل الوكالة بأي تفاصيل إضافية عن الضحايا.

وتعد جرائم العنف نادرة في الصين بسبب القيود الصارمة على حيازة الأسلحة والإجراءات الأمنية المشددة إلى جانب أسباب أخرى، لكن السنوات الأخيرة شهدت وقوع عدة هجمات بسكاكين وفؤوس في أماكن من بينها المدارس.