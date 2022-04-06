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قتلى وجرحى في قصف روسي على نقطة توزيع مساعدات إنسانية في بلدة فولدار

6 - أبريل - 2022
آثار دمار الحرب على أوكرانيا (أرشيفية)

آثار دمار الحرب على أوكرانيا (أرشيفية)

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قال حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية إن امرأتين على الأقل قُتلتا وأصيب خمسة آخرون اليوم الأربعاء حين أصابت نيران المدفعية الروسية نقطة توزيع مساعدات إنسانية في بلدة فولدار.

وفي منشور على الإنترنت وضع الحاكم بافلو كيريلينكو صورا للهجوم المزعوم تظهر امرأتين ممددتين على الأرض وشخصا آخر مصابا بجروح خطيرة في ساقه ورابعا ساقه ملطخة بالدماء ويتلقى مساعدة في سيارة إنقاذ.

وكتب كيريلينكو “نعرف حتى الآن أن شخصين قُتلا وأُصيب خمسة آخرون. نوثق جميع الجرائم التي ارتكبتها روسيا الاتحادية على أرضنا”.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في خطاب أمام البرلمان الأيرلندي اليوم الأربعاء إنه لا يمكنه أن يتقبل أي تردد من الدول الغربية بشأن فرض عقوبات جديدة على روسيا.

وقال في جلسة مشتركة نادرة لمجلسي البرلمان الإيرلندي عبر رابط فيديو “عندما نسمع أحاديث جديدة بشأن العقوبات … لا يمكنني تقبل أي تردد بعد كل ما فعلته القوات الروسية” وحث إيرلندا على إقناع شركائها في الاتحاد الأوروبي بفرض عقوبات أكثر صرامة.

وفي حديثه عبر مترجم قال زيلينسكي إن البنية التحتية المدنية الأوكرانية تتعرض للقصف بالصواريخ الروسية ليلا واتهم موسكو بتعمد إثارة أزمة غذائية باستخدام الجوع “كسلاح”.

    المصدر :
  • رويترز

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