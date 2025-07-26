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قتلى وجرحى في هجوم استهدف محكمة في زاهدان بإيران

منذ ساعتين
العلم الايراني

العلم الايراني

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أفادت وكالة مهر الإيرانية، اليوم السبت 27\7\2025، بسقوط 5 قتلى بهجوم على محكمة في زاهدان بإيران، فيما قالت وكالة فارس للأنباء إن 3 من المهاجمين لقوا حتفهم.

وهاجم عدد من المسلحين صباح اليوم مبنى محكمة محافظة سيستان وبلوشستان الواقع في شارع “آزادي” بمدينة زاهدان الإيرانية وفق ما أفاد موقع “حال‌ وَش” الذي يغطي أخبار محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق إيران.

ووفقاً لشهود عيان، فقد اقتحم المهاجمون المبنى واندفعوا مباشرة نحو مكاتب القضاة، ما أسفر عن مقتل وجرح عدد من موظفي المحكمة وعناصر أمنية.

ووفقاً للتقارير الأولية، فقد توجه المهاجمون نحو مكاتب وغرف متعددة تعود للقضاة، وفتحوا النار بداخلها.

ولا تزال هوية المهاجمين ودوافع هذا الهجوم مجهولة حتى الآن، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم حتى هذه اللحظة.

وتشير الأنباء الواردة من داخل المدينة إلى أن الإجراءات الأمنية قد شُددت في محيط المحكمة، وتم فرض رقابة صارمة على حركة التنقل في المنطقة.

    المصدر :
  • وكالات

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