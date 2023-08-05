قتلى وجرحي في هجوم روسي على مركز لنقل الدم شرقي أوكرانيا

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن قنبلة روسية موجهة أُطلقت من الجو أصابت مركزا لنقل الدم في مدينة كوبيانسك بمنطقة خاركيف الشرقية في ساعة متأخرة من مساء السبت.

وأضاف عبر قناته على تيليجرام “هناك قتلى وجرحى”. ولم يتسن لرويترز التحقق من صحة النبأ على الفور.

روسيا تتوعد

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، السبت، إن روسيا تستنكر بشدة ما وصفته بأنه “هجوم إرهابي” أوكراني على إحدى سفنها المدنية في مضيق كيرتش، مضيفة أن بلادها سترد على هذا الهجوم وتعاقب المسؤولين عنه.

وقال الجانبان اليوم السبت إن زورقا أوكرانيا مسيرا يحمل متفجرات اصطدم بناقلة وقود روسية الليلة الماضية بالقرب من جسر يربط روسيا بشبه جزيرة القرم، في ثاني هجوم من نوعه خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وكشف مصدر في المخابرات الأوكرانية لرويترز، أنّ ناقلة النفط الروسية التي تعرضت للهجوم في البحر الأسود، السبت، استهدفها زورق مسير أوكراني يحمل 450 كيلوغرامًا من المتفجرات، وهاجمها في أثناء نقلها وقودًا للجيش الروسي.