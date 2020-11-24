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قتلى وعشرات الجرحى في تفجير مزدوج في أفغانستان.. وطالبان تنفي علاقتها بالهجوم

منذ 8 دقائق
آخر تحديث: 24 - نوفمبر - 2020 9:17 مساءً
تفجير مزدوج بإقليم باميان في أفغانستان

تفجير مزدوج بإقليم باميان في أفغانستان

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أعلنت الشرطة الأفغانية عصر اليوم أن ما لايقل عن 45 شخصاً في انفجار وقع في مدينة باميان بولاية باميان. حيث دُمرت عدة متاجر ومركبات أو تضررت.

كما انفجرت قنابل زرعت على جانب الطريق في وسط أفغانستان، اليوم، وقتلت 13 مدنيا على الأقل وشرطياً بالمرور، وفقا لمسؤولين، فيما يلتقي مفاوضون من الحكومة وطالبان في محاولة لإنهاء عقود من الحرب.

 

وأوضح محمد رضا يوسفي، متحدث باسم رئيس الشرطة المحلية في باميان، أن قنبلتين انفجرتا في مكانين مختلفين في تتابع سريع.

ولم يعلن أحد مسؤوليته عن الهجوم. حيث أكد ذبيح الله مجاهد، المتحدثباسم طالبان، إن الحركة غير ضالعة في هذا الهجوم

وزاد العنف والفوضى في أفغانستان في الشهور الأخيرة في أفغانستان فيما يلتقي مفاوضو الحكومة وطالبان في قطر لإنهاء عقود من الحرب الضارية.

كانت الجماعة المرتبطة بتنظيم داعش قد أعلنت مسؤوليتها عن هجمات شنت مؤخرا في أفغانستان، منها هجومان مروعان على معاهد تعليمية أسفرا عن مقتل خمسين شخصا على الأقل، معظمهم طلاب.

ألقت الولايات المتحدة باللوم على الجماعة في هجوم استهدف مستشفى للولادة في بداية العام الجاري قتل 24 أماً ورضيعاً حديث الولادة.

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