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سياسي تونسي:تقسيم الحكم عام 2011 جاء بإشراف سفير أميركا

11 - فبراير - 2022
آخر تحديث: 11 - فبراير - 2022 6:08 مساءً
علم تونس

علم تونس

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قال المتحدث باسم حزب “التيار الشعبي” في تونس محسن النابتي إن توزيع السلطات في البلاد في يناير 2011 تم تحت إشراف السفير الأمريكي، وأن الانقلاب الحقيقي حدث في تلك الفترة.
جاء حديث النابتي عبر إذاعة “موزاييك” يوم الجمعة الذي وصف ما حدث في 2011  أنها كانت انتفاضة شعب عانى من الغبن السياسي، إلا أن بعض الوجوه السياسية التي برزت في تلك الفترة “باعت الطرح”.
وأضاف أنه لو تم تحقيق العدل لما وصلت تونس إلى قرارات 25 يوليو، موضحاً أنه “لو بت القضاء التونسي في القضايا المطروحة منذ سنوات عديدة، لما وصلت البلاد لما هي عليه اليوم”.
وتطرق النابتي إلى وثيقة “البراهمي” التي تم إخفائها ثم إتلافها، مشيراً إلى أن “ما أعلنت عنه هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، ليس إلا رأس الجليد”.
مشدداً على أنه حان وقت المحاسبة بالقضاء المستقل، منتقداً في هذا الصدد، “القضاة الذين تحولوا إلى هيئة سياسية والقضاء الذي أصبح يتعامل مع القضايا بمنطق الربح والخسارة مع الأطراف السياسية.

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