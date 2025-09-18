الخميس 26 ربيع الأول 1447 ﻫ - 18 سبتمبر 2025 |
English Français عربي

قتيلان إسرائيليان بعملية إطلاق نار على جسر اللنبي بين الضفة والأردن

منذ 59 دقيقة
الإسعاف الإسرائيلي

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن شخصين قتلا في عملية إطلاق نار على جسر اللنبي عند الحدود مع الأردن، دون أن توضح هوية القتيلين.

وذكر الإسعاف الإسرائيلي أن القتيلان يبلغان من العمر 60 و20 عاما.

وذكرت إذاعة الجيش الإسرائيلي أن منفذ العملية جندي أردني متقاعد كان يقود شاحنة ونفذ إطلاق النار من مسافة صفر وطعنا، قبل أن يتم قتله.

كما أفادت القناة 12 الإسرائيلية أن منفذ العملية تسلل في شاحنة تحمل مساعدات قادمة من الأردن.

وأكدت الحكومة الأردنية أنها تتابع ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حدث أمني على الطرف الآخر من معبر الكرامة.

ويشكل هذا المعبر نقطة عبور مهمة للتجارة بين الأردن وإسرائيل.

يذكر أن معبر اللنبي شهد في سبتمبر/أيلول 2024 عملية أدت إلى مقتل 3 من أفراد الأمن الإسرائيليين، وكان الثلاثة يعملون في تفتيش الشاحنات على الجسر الذي يخضع لسلطة إسرائيلية كاملة.

وأدى الهجوم في ذلك الوقت لإغلاق المعبر لمدة يومين.

  • وكالات

