الأربعاء 2 ربيع الثاني 1447 ﻫ - 24 سبتمبر 2025 |
قتيلان بهجوم أوكراني على نوفوروسيسك الروسية

منذ 36 دقيقة
حدود روسيا وأوكرانيا - تعبيرية

قال فينيامين كوندراتييف حاكم منطقة كراسنودار الروسية الأربعاء عبر قناته على تيليغرام إن شخصين قتلا وأُصيب ثلاثة آخرون في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية استهدف مدينة نوفوروسيسك في جنوب روسيا.

من زاوية آخرى قال الكرملين اليوم الأربعاء 24\9\2025، ردا على تعليقات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الاقتصاد الروسي يلبي بالكامل احتياجات الجيش وإن الاعتقاد بأن أوكرانيا قادرة على استعادة الأراضي التي خسرتها في الحرب يعد خطأ فادحا.

وقال ترامب أمس الثلاثاء إن الاقتصاد الروسي يواجه مشكلة كبيرة وإن قوات موسكو “تقاتل بلا هدف منذ ثلاث سنوات ونصف”.

وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن الحرب ليست بلا هدف، بل اندلعت نتيجة تجاهل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي للمخاوف الأمنية التي عبرت عنها روسيا.

    المصدر :
  • رويترز

