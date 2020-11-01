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قتيلان في حادث طعن في كندا

منذ 7 دقائق
الشرطة الكندية

الشرطة الكندية

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اعلنت الشرطة الكندية عن قتل شخصين واصابة اخرين، صباح الأحد، في حادث طعن نفذه مسلح بمدينة كيبيك شرقي كندا. كما اعلنت الشرطة الكندية أنه تم توقيف المشتبه به في الهجوم، الذي لم يعرف بعد دوافعه.

وقالت الشرطة في تغريدة على تويتر “قبيل الساعة الواحدة أوقفت إدارة شرطة مدينة كيبيك مشتبها به”.

ويأتي هذا الحادث بعد أيام من حادث طعن قرب كنيسة نوتردام، بمدينة نيس، أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة آخرين بينهم حالة تم قطع رأسها لامرأة.، الخميس الماضي.

و أدان رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، الجمعة الماضية، الهجوم الإرهابي في مدينة نيس الفرنسية.

وأكد ترودو، خلال كلمة متلفزة، أن “الإرهابيين الذين ينفذون هذه الهجمات لا يمثلون الإسلام ولا يمثلون المسلمين في كندا أو فرنسا أو أي مكان حول العالم”.

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