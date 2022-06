قتيلان في قصف روسي على أحد المباني السكنية في كييف.. "فيديو"

في الهجمات العسكرية المستمرة على المدن الاوكرانية، قتل شخصان على الاقل صباح اليوم، بعد قصف احد المباني السكنية في كييف وذلك بحسب ما أفاد جهاز الطوارئ الأوكراني، وأفاد انه: “عثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصا”، مضيفاً أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي غربي العاصمة.

وأوضح الجيش الأوكراني في بيان أن الضربات كانت قصفاً مدفعياً استهدف منطقة سفياتوشينسكي بغرب كييف المتاخمة لضاحية إيربين التي شهدت بعض أسوأ المعارك في الحرب.

ووفق البيان فقد اندلعت ألسنة اللهب من المبنى السكني حيث استخدم رجال الإطفاء السلالم المتحركة لإخراج السكان.

وبيّن رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة كييف أوليكسي كوليبا، للتلفزيون الأوكراني أن القوات الروسية كثفت هجماتها ليلا على الضواحي الشمالية الغربية لإربين وهوستوميل وبوتشا.

كما استأنفت القوات الروسية يوم الثلاثاء جهودها للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في الجنوب، وشنت قصفا مدفعيا جديدا على وسط مدينة خاركيف في الشرق، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على موقعها في “فيسبوك”.

وذكر مراسلو وكالة “فرانس برس” أنهم سمعوا دوي 3 انفجارات قوية على الأقل صباح الثلاثاء، في وسط كييف.

⚡️Apartment block in Kyiv on fire after shelling.

Firefighters are putting out fire in the 9-story apartment block on 20 Bohatyrska St. in the Obolon neighborhood, according to the State Emergency Service.

The building was hit at around 5 a.m.

Video: State Emergency Service pic.twitter.com/uOe9AeGU7J

— The Kyiv Independent (@KyivIndependent) March 14, 2022