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قتيلان في قصف روسي على أحد المباني السكنية في كييف.. "فيديو"

15 - مارس - 2022
آخر تحديث: 15 - مارس - 2022 12:40 مساءً
قصف روسي على أوكرانيا

قصف روسي على أوكرانيا

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في الهجمات العسكرية المستمرة على المدن الاوكرانية، قتل شخصان على الاقل صباح اليوم، بعد قصف احد المباني السكنية في كييف وذلك بحسب ما أفاد جهاز الطوارئ الأوكراني، وأفاد انه: “عثر على جثتي شخصين وتم إنقاذ 27 شخصا”، مضيفاً أن المبنى يقع في منطقة سفياتوشنكي غربي العاصمة.

وأوضح الجيش الأوكراني في بيان أن الضربات كانت قصفاً مدفعياً استهدف منطقة سفياتوشينسكي بغرب كييف المتاخمة لضاحية إيربين التي شهدت بعض أسوأ المعارك في الحرب.

ووفق البيان فقد اندلعت ألسنة اللهب من المبنى السكني حيث استخدم رجال الإطفاء السلالم المتحركة لإخراج السكان.

وبيّن رئيس الإدارة الإقليمية لمنطقة كييف أوليكسي كوليبا، للتلفزيون الأوكراني أن القوات الروسية كثفت هجماتها ليلا على الضواحي الشمالية الغربية لإربين وهوستوميل وبوتشا.

كما استأنفت القوات الروسية يوم الثلاثاء جهودها للسيطرة على مدينة ماريوبول الساحلية الاستراتيجية في الجنوب، وشنت قصفا مدفعيا جديدا على وسط مدينة خاركيف في الشرق، حسبما ذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية على موقعها في “فيسبوك”.

وذكر مراسلو وكالة “فرانس برس” أنهم سمعوا دوي 3 انفجارات قوية على الأقل صباح الثلاثاء، في وسط كييف.

وشاهد أحد مراسلي الوكالة أيضا عموداً من الدخان يتصاعد من بعيد، لكنه لم يتمكن من التوجه الى المكان بسبب حظر التجول الذي ينتهي عند الساعة الخامسة بتوقيت غرينتش.

وتصاعد القتال في الأيام الأخيرة في محيط كييف، التي باتت محاصرة بالكامل تقريبا من قبل القوات الروسية التي بدأت عملياتها العسكرية في أوكرانيا في 24 فبراير الماضي.

وفر حوالي نصف سكان كييف البالغ عددهم 3 ملايين منذ بدء الهجوم الروسي، وسجل سقوط عدد من القتلى والجرحى الإثنين بعد ضربات جوية طالت أجزاء مختلفة من العاصمة.

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