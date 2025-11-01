قتيلان وعدة إصابات في إطلاق نار بجزيرة كريت اليونانية

قُتل رجل وامرأة وأصيب عدة أشخاص في إطلاق نار في قرية بجزيرة كريت اليونانية اليوم السبت، في واقعة وصفها مسؤولون بالشرطة بأنها ثأر عائلي.

وقال المسؤولون إن المشتبه بهم فتحوا النار في قرية فوريزيا خلال الصباح.

كانت وكالة الأنباء اليونانية ذكرت في وقت سابق أن عشرة على الأقل أصيبوا. وذكرت الشرطة في بيان أن أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، من بينهم رجلان يجري التحقيق في دورهما في الواقعة.

وأضافت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 39 عاما وامرأة تبلغ 56 عاما قتلا في إطلاق النار.

وقال مسؤول بالشرطة طلب عدم نشر اسمه إن الهجوم جاء في أعقاب انفجار مساء أمس الجمعة في موقع بناء زرعت فيه قنبلة.

وأضاف أن كبار المسؤولين الأمنيين، ومنهم رئيس قوات الشرطة وقائد وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، في طريقهم إلى كريت.