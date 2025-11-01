السبت 10 جمادى الأولى 1447 ﻫ - 1 نوفمبر 2025 |
English Français عربي

برامج

شاهد آخر حلقاتنا اونلاين

قتيلان وعدة إصابات في إطلاق نار بجزيرة كريت اليونانية

منذ 6 دقائق
الشرطة اليونانية

الشرطة اليونانية

A A A
طباعة المقال

قُتل رجل وامرأة وأصيب عدة أشخاص في إطلاق نار في قرية بجزيرة كريت اليونانية اليوم السبت، في واقعة وصفها مسؤولون بالشرطة بأنها ثأر عائلي.

وقال المسؤولون إن المشتبه بهم فتحوا النار في قرية فوريزيا خلال الصباح.

كانت وكالة الأنباء اليونانية ذكرت في وقت سابق أن عشرة على الأقل أصيبوا. وذكرت الشرطة في بيان أن أربعة أشخاص نُقلوا إلى المستشفى، من بينهم رجلان يجري التحقيق في دورهما في الواقعة.

وأضافت الشرطة أن رجلا يبلغ من العمر 39 عاما وامرأة تبلغ 56 عاما قتلا في إطلاق النار.

وقال مسؤول بالشرطة طلب عدم نشر اسمه إن الهجوم جاء في أعقاب انفجار مساء أمس الجمعة في موقع بناء زرعت فيه قنبلة.

وأضاف أن كبار المسؤولين الأمنيين، ومنهم رئيس قوات الشرطة وقائد وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، في طريقهم إلى كريت.

    المصدر :
  • رويترز

المزيد من أخبار العالم

وفد من حماس يلتقي وزير الخارجية التركي في إسطنبول
وفد من حماس يبحث مع وزير الخارجية التركي اتفاق غزة في إسطنبول
أفراد من عناصر الجيش الأوكراني في بلدة بوكروفسك الواقعة على خط المواجهة في منطقة دونيتسك. رويترز
كييف تقول أن قواتها صامدة في بوكروفسك وموسكو تشير للاقتراب من حصارها
آثار الدمار في قطاع غزة بعد العدوان الاسرائيلي. رويترز
بعد إعلانها تسلّمها جثثاً لا تعود لأسرى لها.. إسرائيل تنفذ غارات على قطاع غزة!

الأكثر قراءة

جنود إسرائيليون بالقرب من الحدود مع لبنان
خطة إسرائيل خطيرة في جنوب لبنان.. ومشاريع اقتصادية ضخمة لاستقطاب أبناء القرى الحدودية!
أنقاض موقع متضرر جراء غارات إسرائيلية في الضاحية الجنوبية لبيروت
توازن الردع الهش وعوامل "عجز" حزب الله
الرئيس جوزاف عون
توضيح من مكتب الإعلام في رئاسة الجمهورية.. هذا ما جاء فيه!