قتيلان و10 مصابين في إطلاق نار بجزيرة كريت اليونانية

منذ ساعتين
الحكومة اليونانية

قُتل رجل وامرأة وأصيب 10 أشخاص على الأقل في إطلاق نار في قرية بجزيرة كريت اليونانية السبت، فيما وصفه مسؤول كبير في الشرطة بأنه ثأر عائلي.

ولم تقدم الشرطة معلومات بعد عن المشتبه به الذي فتح النار في قرية فوريزيا.

وقال مسؤول ثان في الشرطة إن الهجوم جاء في أعقاب انفجار مساء أمس الجمعة في موقع بناء زرعت فيه قنبلة. وطلب المسؤولان في الشرطة عدم الكشف عن هويتيهما.

وكثيرا ما تشهد جزيرة كريت وقائع عنيفة بين العائلات بسبب نزاعات مدفوعة بأسباب منها الثأر.

وقال المسؤول الثاني إن كبار المسؤولين الأمنيين، ومنهم رئيس قوات الشرطة ورئيس وحدة مكافحة الجريمة المنظمة، في طريقهم إلى كريت.

    المصدر :
  • رويترز

