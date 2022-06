قتيلان و8 جرحى بإطلاق نار وسط مينيابوليس الأميركية

أعلنت شرطة المدينة على حسابها الرسمي عبر “تويتر” في ساعات مبكرة من اليوم السبت أن شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء إطلاق نار وقع وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، شارحة ان الحادث وقع في عمارة سكنية، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن هذا الموقع، على الرغم من عدم وجود أي تهديد نشط في الوقت حالي.

10 victims total. No active threat now. 7 at area hospitals with non-life-threatening injuries. 1 at local hospital in critical & 2 deceased

— Minneapolis Police (@MinneapolisPD) May 22, 2021