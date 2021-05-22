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قتيلان و8 جرحى بإطلاق نار وسط مينيابوليس الأميركية

22 - مايو - 2021
آخر تحديث: 22 - مايو - 2021 2:29 مساءً
عناصر من الشرطة الاميركية

عناصر من الشرطة الاميركية

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أعلنت شرطة المدينة على حسابها الرسمي عبر “تويتر” في ساعات مبكرة من اليوم السبت أن  شخصين لقيا مصرعهما وأصيب ثمانية آخرون بجروح جراء إطلاق نار وقع وسط مدينة مينيابوليس بولاية مينيسوتا، شارحة ان الحادث وقع في عمارة سكنية، وطالبت المواطنين بالابتعاد عن هذا الموقع، على الرغم من عدم وجود أي تهديد نشط في الوقت حالي.

كما أوضحت الشرطة أن جميع الضحايا راشدون وبينهم خمس نساء، مشيرة إلى أن كلا القتيلين رجلان، كما أصيب رجل آخر بجروح حرجة، فيما تعرض المصابون السبعة الآخرون لجروح لا تهدد حياتهم.

وأكدت الشرطة أنها استعادت النظام بالكامل في موقع الحادث وفي المناطق المحيطة، دون الكشف عن دوافع الجريمة وما إذا كانت قد تمكنت من إلقاء القبض على الجاني، وذلك بحسب “روسيا اليوم”.

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