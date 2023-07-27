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قتيل في قصف روسي بالصواريخ على أوديسا

منذ 49 دقيقة
آخر تحديث: 27 - يوليو - 2023 9:10 صباحًا
قصف روسي على أوديسا- أرشيفية

قصف روسي على أوديسا- أرشيفية

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قال حاكم منطقة أوديسا الأوكرانية، الخميس، إن روسيا قصفت البنية التحتية للموانئ في منطقة أوديسا في هجوم صاروخي الليلة الماضية، مما أسفر عن مقتل حارس وإلحاق أضرار بمحطة للشحن.

وغالبا ما تتعرض أوديسا الواقعة على البحر الأسود لضربات روسية، علما بأن وسط المدينة مدرج في قائمة يونسكو للتراث العالمي للبشرية.

ويأتى الهجوم الروسي على أوديسا الواقعة على البحر الأسود والتي تضم أحد أكبر موانئ أوكرانيا، بعد انسحاب موسكو من اتفاقية تصدير الحبوب الأوكرانية التي كانت تسمح لكييف بتصدير انتاجها من الحبوب.

وكانت روسيا قد استهدفت قبل أيام، كنيسة تاريخية في مدينة أوديسا جنوب غربي أوكرانيا.

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