بالفيديو: قتلى وجرحى إثر هجوم على معبد وسط فيينا

سقط 7 قتلى على الأقل وعدد من الجرحى في إطلاق نار قرب كنيس يهودي في النمسا. وأظهرت صور سقوط مصابين بالقرب من موقع إطلاق النار . وأعلنت الداخلية النمساوية عن مقتل أحد المهاجمين وفرار آخر.

وقال متحدث باسم الشرطة في النمسا مساء الاثنين إن الشرطة انتشرت بكثافة في وسط فيينا، بينما ذكرت صحيفة كرونين تسايتونج أن هجوما وقع على كنيس يهودي وحدث إطلاق نار.

وأشارت الشرطة إلى أن العملية في وسط المدينة مستمرة وحثت الناس على تجنب كل الأماكن المفتوحة ووسائل النقل العام.

وكتبت الشرطة عبر “تويتر”: “هناك عدة جرحى … نحن في الموقع مع كل القوات المتاحة. يرجى تجنب كل الساحات العامة في المدينة”.

وأضافت الشرطة أن ملابسات الحادث لم تحدد بعد. ونقلت هيئة الإذاعة العامة النمساوية عن شهود قولهم إن عدة طلقات أطلقت بعد الساعة الثامنة مساءً بقليل. (1900 بتوقيت غرينتش).

وقالت الصحيفة إن الهجوم وقع في شارع يضم المعبد الرئيسي في المدينة. كما ذكرت الصحيفة ووسائل إعلام أخرى أن إطلاق نار وقع في ساحة قريبة.

HAPPENING NOW – Terror alert in Vienna: Attack on a synagogue. Shots fired. Massive police operation underway. This is a developing story.pic.twitter.com/bUirWB0K7E

— Disclose.tv 🚨 (@disclosetv) November 2, 2020