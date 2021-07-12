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قتيل ومفقودون في انهيار فندق بالصين

12 - يوليو - 2021
آخر تحديث: 12 - يوليو - 2021 6:16 مساءً
عناصر من الشرطة الصينية- أرشيفية

عناصر من الشرطة الصينية- أرشيفية

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لقي شخص على الأقل مصرعه، فيما اعتبر عشرة آخرين في عداد المفقودين، جراء انهيار فندق في مدينة سوجو بشرق الصين اليوم الإثنين،، حسبما أعلنت شبكة ”سي سي تي في“ الرسمية.

وتمكنت فرق الإغاثة من انتشال سبعة ناجين من بين أنقاض فندق سيجي كايوان، في المدينة السياحية، عقب انهياره بعد ظهر الإثنين، وفق الشبكة.

وقالت الشبكة، إن عملية الإغاثة ”تتواصل“، مضيفة أن السلطات ”باشرت التحقيق في أسباب الكارثة“.

وفتح الفندق أبوابه في 2018 مع 54 غرفة وصالة حفلات وقاعات مؤتمرات، بحسب موقع سي تريب المختص بالسفر.

وأظهرت صور بثتها الشبكة، أكثر من عشرة عمال إنقاذ يعتمرون خوذا في موقع الكارثة، فيما بدت كومة من الركام.

وتكثر حوادث انهيار مبان في الصين، وتعود في غالبها لتراخي معايير البناء أو الفساد.

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